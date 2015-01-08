Под Парижем началась стрельба, ранен полицейский

10:32, 08 января 2015
Мир
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В южном районе под Парижем, у города Монруж открылась стрельба.

REUTERS

Об этом передает Новое Время со ссылкой на радио RTL.

Согласно текущей информации, вооруженный мужчина начал стрелять по полицейским. Сотрудник правоохранительных органов был серьезно ранен. По данным RTL стрелок был задержан.

Нападавшие были вооружены пистолетами-пулеметами MP5, уточняет газета Le Monde. Раненый полицейский, по данным издания, находится в критическом состоянии.

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Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.

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