В тюрьме на Филиппинах произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщили филиппинские СМИ, передает ТАСС.

Отмечается, что двое из раненых заключенных находятся в крайне тяжелом состоянии. По поступающей информации, на территории пенитенциарного учреждения строгого режима взорвалась граната, однако официального подтверждения этим данным пока нет. В то же время сообщается, что сейчас на территории тюрьмы работает группа саперов.

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Инцидент в тюрьме Нью-Билибид произошел на фоне разгоревшегося там в конце прошлого года скандала. Тогда стало известно, что некоторые осужденные, включая местных наркобаронов, отбывают срок в роскошных условиях. В ходе правительственной проверки у них были конфискованы наличные деньги, наркотики и даже огнестрельное оружие.

Также сообщалось о переполненности тюрьмы - в настоящее время там отбывают наказание около 20 тысяч заключенных, хотя учреждение рассчитано всего на три тысячи осужденных.