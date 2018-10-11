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В Лондоне жена азербайджанского чиновника потратила на шопинг 16 миллионов фунтов (видео)

17:31, 11 октября 2018
Мир
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Жена азербайджанского чиновника Замира Хаджиева в лондонском магазине Harrods потратила на шопинг 16 миллионов фунтов. Такую сумму женщина протринькала за 10 лет.

Состоятельность женщины поразила не только продавцов, но и национальное агентство по борьбе с преступностью, говорится в сюжете ТСН. Впервые оно требует, чтобы иностранец раскрыл источник происхождения денег.

Женщина также имеет в Лондоне два роскошных дома стоимостью 22 миллиона фунтов.

Муж Замиры ранее возглавлял Международный банк Азербайджана. Два года назад он оказался за решеткой за мошенничество.

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Теги: #Британия#Лондон