В Лондоне жена азербайджанского чиновника потратила на шопинг 16 миллионов фунтов (видео)
17:31, 11 октября 2018Мир
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Женщина также имеет в Лондоне два роскошных дома стоимостью 22 миллиона фунтов.
Жена азербайджанского чиновника потратила на шопинг в универмаге 16 миллионов фунтов
Жена азербайджанского чиновника Замира Хаджиева в лондонском магазине Harrods потратила на шопинг 16 миллионов фунтов. Такую сумму женщина протринькала за 10 лет.
Состоятельность женщины поразила не только продавцов, но и национальное агентство по борьбе с преступностью, говорится в сюжете ТСН. Впервые оно требует, чтобы иностранец раскрыл источник происхождения денег.
Женщина также имеет в Лондоне два роскошных дома стоимостью 22 миллиона фунтов.
Муж Замиры ранее возглавлял Международный банк Азербайджана. Два года назад он оказался за решеткой за мошенничество.
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