По последним данным, экипаж "Союза" уже приземлился в Казахстане и вышел на связь.

Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз". Трансляцию запуска ракеты "Союз" к МКС вел Роскосмос. После ее старта с Байконура на "Союзе" отключились двигатели второй ступени.

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После этого трансляция была прервана. На последних минутах записи видно, как бегают рабочие на космодроме.

Экипаж аварийного "Союза", запущенного к Международной космической станции, приземлился, все живы, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".

Как сообщал УНИАН, во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария.