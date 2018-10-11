Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз"
12:47, 11 октября 2018Мир
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По последним данным, экипаж "Союза" уже приземлился в Казахстане и вышел на связь.
На последних минутах записи видно, как бегают рабочие на космодроме / Роскосмос
Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз". Трансляцию запуска ракеты "Союз" к МКС вел Роскосмос. После ее старта с Байконура на "Союзе" отключились двигатели второй ступени.
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После этого трансляция была прервана. На последних минутах записи видно, как бегают рабочие на космодроме.
Экипаж аварийного "Союза", запущенного к Международной космической станции, приземлился, все живы, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".
Видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз" к МКС
Как сообщал УНИАН, во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария.
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