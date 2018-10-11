цей матеріал доступний українською

Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз"

12:47, 11 октября 2018
Мир
5745 0
На последних минутах записи видно, как бегают рабочие на космодроме / Роскосмос

Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз". Трансляцию запуска ракеты "Союз" к МКС вел Роскосмос. После ее старта с Байконура на "Союзе" отключились двигатели второй ступени.

Читайте такжеРоссия проводит испытания ракеты-"убийцы" спутников - СМИ

После этого трансляция была прервана. На последних минутах записи видно, как бегают рабочие на космодроме.

Экипаж аварийного "Союза", запущенного к Международной космической станции, приземлился, все живы, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".

Как сообщал УНИАН, во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ракета#союз