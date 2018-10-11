Трамп пригрозил Индии ответом из-за покупки ракетных комплексов С-400 у России

Пятого октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф".

Президент США Дональд Трамп пообещал,что в ближайшем времени Индия узнает об ответе США на приобретение ею российских систем ПВО С-400.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос в Белом доме, передает УП со ссылкой на Global News.

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"Вы увидите ответ Индии и быстрее, чем вы думаете", — сказал президент США в ответ на вопрос о вероятных санкциях за покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.

Как сообщали СМИ, 5 октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф". Речь идет о поставке пяти полковых комплексов на сумму более чем $5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия поставила в Сирию ракетные комплексы С-300. Всего было поставлено 49 единиц техники, работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена до 20 октября.