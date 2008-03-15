Беспорядки в Тибете: танки и бронетехника на улицах

Китайские власти официально подтвердили гибель десяти человек в ходе беспорядков в административном центре Тибета Лхасе, сообщает агентство France Presse со ссылкой на Синьхуа.

На улицах города появились танки и другая бронетехника, было ограничено передвижение по городу, а также закрыты магазины и заблокированы гостиницы в районе беспорядков.

По сообщениям Синьхуа, большинство погибших были "деловыми людьми". Никто из иностранцев в беспорядках не пострадал.

Беспорядки в Лхасе начались в пятницу с выступления более 100 тибетских монахов, к которым позже присоединились сотни мирных тибетцев. Протестующие поджигали полицейские автомобили и избивали этнических китайцев, требуя предоставить автономию Тибету.

Для подавления беспорядков китайская полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ, а также предупредительные выстрелы в воздух. До настоящего момента китайская сторона утверждала, что не располагает данным о погибших, кроме того, поступала противоречивая информация об использовании огнестрельного оружия против митингующих.

Китай обвинил духовного лидера тибетцев Далай-ламу, живущего в изгнании в Индии, в поддержке и провоцировании вчерашних беспорядков, однако представитель Далай-ламы отверг эти обвинения, заявив, что акция протеста – "спонтанное явление".

Сам Далай-лама обратился к Китаю с призывом прекратить использование силовых методов против демонстрантов и приступить к переговорам с коренными жителями Тибета. Мировое сообщество выразило похожее мнение и также призвало Китай проявить сдержанность.

Беспорядки в Лхасе прекратились поздно вечером в пятницу. Иностранным туристам временно запрещен въезд в Тибет, передает Lenta.ru.