Американская компания начала тестировать вакцину против Эболы на людях

В испытаниях примут участие 72 волонтера в возрасте от 18 до 50 лет, передает Русская служба BBC.

Проведенные на обезьянах первоначальные тесты вакцины, разработанной в компании Janssen (фармацевтическом подразделении фирмы Johnson and Johnson), показали, что препарат дает полную защиту от вируса Эбола.

Волонтеры в Оксфорде станут первыми людьми, которым введут вакцину.

"Мы надеемся иммунизировать всех участников в течение месяца", - рассказал доктор Мэтью Снейп из Отдела по вакцинам в Оксфорде, входящего в Университетский департамент педиатрии.

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"Основная цель - понять, насколько вакцина безопасна", - объясняет он.

Через один-два месяца после первой инъекции волонтеры получат дополнительную дозу вакцины.

Аналогичные испытания пройдут в США и трех африканских странах, не затронутых Эболой.

Первая доза должна подготовить иммунную систему, а вторая инъекция - усилить иммунный ответ.

Две дозы содержат различные компоненты, однако обе включают гены белка из заирского штамма вируса Эболы. Организаторы испытаний подчеркивают, что никто не может заразиться Эболой, получив вакцину.

В результате реакции иммунной системы на вакцину организм выработает антитела и Т-клетки, которые будут изучаться в течение года.

Компания Johnson and Johnson заявила, что надеется провести более масштабные испытания в Африке и Европе в течение трех месяцев, чтобы сделать вакцину доступной в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне к середине 2015 года.

В компании также говорят, что два миллиона доз препарата могут быть доступны уже к концу года.

Кризис в области здравоохранения, вызванный вспышкой Эболы привел к масштабным исследованиям вакцин.

Обычно испытания новой вакцины на людях проводятся годами, прежде чем она будет одобрена для широкого применения. Однако вспышка лихорадки Эбола в странах Западной Африки стала причиной спешной попытки найти новое эффективное лекарство для борьбы с вирусом.

В сентябре прошлого года в Оксфорде уже прошли испытания другой вакцины от Эболы. В Швейцарии и России также ведется разработка вакцин.

Ранее УНИАН сообщал, что жертв лихорадки Эболы уже более 8 тысяч.