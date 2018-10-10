Двери в Евросоюз должны оставаться открытыми для Украины - Дуда

Анджей Дуда также упомянул об отсутствии европейского единства в отношении газопровода "Северный поток-2".

Украина, Грузия и стран Балканского полуострова в будущем имеют право стать членами Евросоюза.

Об этом во время выступления в университете Цюриха заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет PAP.

По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша участвовала в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей к ЕС.

"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Мы всегда подчеркивали, что двери в Евросоюз должны оставаться открытыми и хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС", - сказал Дуда.

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Президент Польши подчеркнул, что эти страны имеют право на членство после того, как выполнят условия, установленные в договорах ЕС.

"И мы обязаны предоставить им поддержку, их нельзя оставить за пределами европейского сообщества только потому, что их "сильный" сосед хочет вершить их судьбу", - сказал президент Польши.

Вместе с тем Дуда упомянул об отсутствии европейского единства в отношении газопровода "Северный поток-2".

"У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет опираться на общие ценности, не будет места проектам, которые будут полезными только для одной страны (Германия) и будут угрожать энергетической безопасности всех остальных", - подчеркнул Дуда уточнив, что речь идет о "Северном потоке-2".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши напомнил странам-членам ООН о нарушении Будапештского меморандума. ""Для доверия международного сообщества важным является соблюдение обязательств и обязанностей, которые мы взяли на себя. В этом контексте, с грустью хотел бы вспомнить о ситуации в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Только в течение последних нескольких лет мы стали свидетелями четкого нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал Дуда.