В Бразилии столкнулись два поезда, пострадали более 90 человек

Об этом сообщили бразильские СМИ со ссылкой на заявление президента железнодорожной компании SuperVia Карлуса Жозе Куньи, передает ТАСС.

Железнодорожная авария в ближнем пригороде Рио-де-Жанейро произошла вечером в понедельник в районе платформы Жоселину Кубичек. Как сообщил министр транспорта штата Рио-де-Жанейро Карлус Роберту Осориу, по не установленным пока причинам поезд, который двигался от центрального вокзала, врезался в хвост электричке, что стояла возле платформы и осуществляла высадку и посадку пассажиров. По свидетельствам очевидцев, поезд двигался с невысокой скоростью, что во многом объясняет отсутствие жертв и большого количества пострадавших.

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Понедельник - первый полноценный рабочий день в Бразилии после новогодних праздников. Авария произошла в час пик, когда пригородные электрички полные пассажиров.

Спасатели и инженерные бригады заняты расчисткой путей.