Die Zeit: Ретро-шоу с тяжелым наследием

Об этом пишет Мартин Клингст в статье «Ретро-шоу с тяжелым наследием», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Ровно через год начинаются предварительные выборы следующего американского президента. Через два года, 1 ноября 2016 года, американцы будут голосовать за преемника Барака Обамы. Но соревнование за пост президента в обеих партиях уже давно началось.

Возможный и в настоящее время обсуждаемый всеми американскими СМИ вариант: Джеб Буш против Хилари Клинтон. Республиканец уже «зондирует почву», и, как он сам говорит, «всерьез» рассматривает кандидатуру Клинтон. Представительница демократов хочет принять решение в ближайшие несколько недель, и, похоже, что она выдвинет свою кандидатуру во второй раз.

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Буш против Клинтон - это могло бы послужить материалом для огромной политической драмы, для захватывающей истории об интригах и дружеских отношениях, поражениях и успехах двух семей, которые доминировали в Белом доме последнюю четверть века.

Буша и Клинтон связывает что-то вроде «любви-ненависти». Примерно двадцать лет назад, впервые они сражались друг против друга за Белый дом. В то время, муж Хилари Клинтон, Билл, появился на сцене и победил отца Джеба Буша, Джорджа Герберта, 41-го президента Соединенных Штатов.

Оба принадлежат к политическому центру

Восемь лет спустя брат Джеба Буша Джордж Уокер отомстил за этот семейный позор и стал, после спорных выборов, спорным 43-им президентом. Хилари Клинтон хотела заменить его в 2008 году, но потерпела поражение в предварительных выборах с Бараком Обамой. Все же в Республиканской Америке есть тенденция к политическим семейным династиям. Вместе с Бушами и Клинтонами, это подтверждают также Рузвельты, Рокфеллеры и Кеннеди.

Джеб Буш и Хилари Клинтон, однако, не просто хранители чести своей семьи, а вполне сформированные и значимые политики. Республиканец Буш был губернатором штата Флорида. Демократ Клинтон была сенатором штата Нью-Йорк, а также госсекретарем в администрации Обамы в течение четырех лет.

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Оба принадлежат к политическому центру и в ​​экономической, иммиграционной и внешней политике представляют равно умеренные позиции в своих партиях. Это не обязательно делает их популярными, но может увеличить их шансы с избирателями. Первые опросы в любом случае показывают, что большинство американцев хотят, чтобы следующий президент был умеренным и готовым к компромиссам политиком.

Поэтому, Джеба Буша и Хилари Клинтон предпочитает видеть кандидатами партийный истеблишмент. Считают ли так же остальные члены партии, неясно. Прежде всего, твердолобого Джеба Буша республиканцы считают слишком либеральным и не очень идейным.

Династии несут тяжелое бремя

Обеспокоенность выразила мать Джеба, Барбара Буш. В интервью на телевидении о возможной кандидатуре своего сына, она с ужасом сказала: Ради бога, наверняка в Америке есть много других талантливых американских политических семей; в Белом доме не всегда должен быть Буш, Клинтон или Кеннеди.

Но есть совершенно другая причина, которая свидетельствует против соревнования между Бушем и Клинтон. Их имена – это тяжелое бремя, многие американцы связывают с ними некоторые бесславные главы американской политики.

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Джебу Бушу, например, постоянно приходилось дистанцироваться от своего брата-президента. Хотя со временем гнев американцев на Джоржда Уокера Буша, который воевал в Ираке, исчез, но другой Буш в Белом доме рискует снова пробудить старые страхи. Снова и снова Джеб Буш вынужден повторять избирателям, что он не двойник своего брата и не будет провоцировать новую войну. Для других политических сообщений уже не остается места.

Хилари Клинтон также в постоянной оборонительной борьбе, поскольку на ее кандидатуру также влияют тени прошлого. Ее муж Билл, 42-ой президент, сейчас пользуется популярностью. Тем не менее, возможность повторного «царствования» Клинтонов в Овальном кабинете в одночасье пробуждает темные стороны его восьмилетнего президентства, вспоминается вся ложь, конфликты, скандалы и кумовство.

Джеб Буш против Хилари Клинтон - это ретро-шоу действительно будет иметь высокую развлекательную ценность. Но такая борьба не приведет к будущему.