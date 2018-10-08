Тон автомобильной моды: топ-5 самых крутых концепт-каров Парижского автосалона 2018 (видео)
Автосалон в Париже считается законодателем автомобильной моды и задает тон дизайнерам на годы вперед.
Peugeot e-Legend
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Peugeot показал электромобиль будущего e-Legend с "когтями льва" и 16 экранами. В оформлении интерьера сочетается бронза, шелковистый велюр, современная ткань и экзотическая древесина Paldao.
На одной зарядке электромобиль может проехать 600 км, из которых 500 км доступны уже через 25 минут зарядки.
Renault EZ-Ultimo
Концепт-кар Renault EZ-Ultimo оснащен системой автономного управления четвертого уровня. В салоне нет рулевого колеса, педалей и других традиционных элементов управления. Системы автоматического управления самостоятельно передвигаются по определенным маршрутам.
Интерьер салона отделан натуральным деревом, кожей и мрамором.
Ferrari SP1 и SP2
Обе модели Ferrari SP1 и SP2 без крыши, но SP1 - одноместная, а SP2 – двухместная. Автомобили станут частью новой линейки Icona, где планируется мелкосерийная сборка эксклюзивных моделей.
SP1 и SP2 с намеками на ретроспективный дизайн построен на платформе и агрегатах 812 Superfast.
Hyundai Le Fil Rouge
Концепция Le Fil Rouge - это переосмысление ДНК дизайна Hyundai Coupe Concept с 1974 года.
Дизайн салона выполнен в авиационном стиле, а в самом интерьере использовано натуральное дерево.
Skoda Vision RS
Хэтчбек оснащен 1.5-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем «робота» DSG.
Особенность концепта - «органическая» белая краска с мерцающим синим эффектом, что отражает тепло.
В салоне доминируют декоративные планки из хрусталя и множество карбоновых элементов.