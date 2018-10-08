Тон автомобильной моды: топ-5 самых крутых концепт-каров Парижского автосалона 2018 (видео)

В Париже 4 октября стартовал международный автомобильный салон - Mondial de l'Automobile.

Автосалон в Париже считается законодателем автомобильной моды и задает тон дизайнерам на годы вперед.

Peugeot e-Legend

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Peugeot показал электромобиль будущего e-Legend с "когтями льва" и 16 экранами. В оформлении интерьера сочетается бронза, шелковистый велюр, современная ткань и экзотическая древесина Paldao.

На одной зарядке электромобиль может проехать 600 км, из которых 500 км доступны уже через 25 минут зарядки.

Renault EZ-Ultimo

Концепт-кар Renault EZ-Ultimo оснащен системой автономного управления четвертого уровня. В салоне нет рулевого колеса, педалей и других традиционных элементов управления. Системы автоматического управления самостоятельно передвигаются по определенным маршрутам.

Интерьер салона отделан натуральным деревом, кожей и мрамором.

Ferrari SP1 и SP2

Обе модели Ferrari SP1 и SP2 без крыши, но SP1 - одноместная, а SP2 – двухместная. Автомобили станут частью новой линейки Icona, где планируется мелкосерийная сборка эксклюзивных моделей.

SP1 и SP2 с намеками на ретроспективный дизайн построен на платформе и агрегатах 812 Superfast.

Hyundai Le Fil Rouge

Концепция Le Fil Rouge - это переосмысление ДНК дизайна Hyundai Coupe Concept с 1974 года.

Дизайн салона выполнен в авиационном стиле, а в самом интерьере использовано натуральное дерево.

Skoda Vision RS

Хэтчбек оснащен 1.5-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем «робота» DSG.

Особенность концепта - «органическая» белая краска с мерцающим синим эффектом, что отражает тепло.

В салоне доминируют декоративные планки из хрусталя и множество карбоновых элементов.