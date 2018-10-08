В Барселоне прощаются с легендарной Монсеррат Кабалье (фото, видео)

После церемонии Кабалье будет похоронена на кладбище Сан-Андреу в Барселоне вместе со своими родителями.

Сегодня, 8 октября, в Барселоне проходят похороны всемирно известной оперной певицей Монсеррат Кабалье, которая умерла 6 октября в 85-летнем возрасте.

Как сообщает Страна.ua, церемония началась в 12:00 по местному времени в центре похоронных ритуалов. Известно, что похороны Монсеррат Кабалье являются открытыми для публики, однако без телевизионных камер. После церемонии Кабалье будет похоронена на кладбище Сан-Андреу в Барселоне вместе со своими родителями.

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Попрощаться с оперной дивой пришли родственники, многие политики, артисты и деятели искусств. К примеру, знаменитый испанский оперный певец Хосе Каррерас.

Также посетил похороны Кабалье председатель правительства Испании Педро Санчес, представитель правительства в Каталонии Тереза Куниллера. Кроме того, на церемонию приехала бывшая королева-консорт Испании София Греческая.

Pedro Sánchez llega al funeral de Montserrat Caballé https://t.co/7AZgfNIgajpic.twitter.com/7vBMUjEgN9 — Antena3Noticias (@A3Noticias) October 8, 2018

Напомним, что Монсеррат Кабалье умерла утром 6 октября в барселонской клинике Сант-Пау. Оперная дива Монсеррат Кабалье была госпитализирована с середины сентября из-за проблем с мочевым пузырем.