AirAsia обещает выплатить по 24 тысячи долларов родственникам жертв авиакатастрофы

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на новостной портал Free Malaysia Today.

Родственники пассажиров получили от AirAsia письма, в которых авиаперевозчик изложил детали пакета финансовой компенсации. В письме компания отметила, что выделенные средства помогут семьям бороться с "финансовыми трудностями" в период поисковой операции и такая помощь не является подтверждением гибели их близких.

"Согласно тексту письма, семьи имеют право получить 24 тысячи долларов на каждого члена семьи", — пишет портал.

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Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что семьям жертв выплатят только по 8,3 тысячи долларов, поскольку Индонезия еще не присоединилась к Монреальской конвенции (2003 год) и соблюдает международное соглашение от 1929 года, которое предполагает более низкий уровень ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами.