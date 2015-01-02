The Independent: Поведение самолета AirAsia перед катастрофой было «на грани логики»

По словам индонезийского эксперта в области авиации, об этом пишет Кашмира Гандер в своей статье, которая называется «Рейс AirAsia QZ8501: Поведение самолета перед катастрофой было «на грани логики», опубликованной в британской газете The Independent.

Различные эксперты начали высказывать свое мнение после того как Французское бюро по расследованию авиакатастроф сообщило о том, что команда специалистов прибудет рано утром в пятницу в район поиска разбившегося самолета для определения возможного местонахождения «чёрных ящиков». Бортовые самописцы помогут понять, что произошло в последние минуты перед крушением, так как правда пока никому неизвестна.

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Удалось обнаружить только восемь тел в Яванском море, несмотря на то, что в четверг были благоприятные погодные условия. По информации официальных лиц, погибло 162 человека, находившихся на борту самолета, который летел из Сурабая в Сингапур в воскресенье.

Индонезийский аналитик в области авиации Джерри Соджатман считает, что самолет поднялся со скоростью истребителя, а затем начал стремительно падать в океан, почти вертикально.

А из-за экстремальных погодных условий, в которых оказался Airbus 320-200, у пилотов не было никакой возможности спасти пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту самолета, как Соджатман сообщил Fairfax media после того как проанализировал данные, просочившиеся из отчета официальной следственной группы.

По его словам, «на самом деле трудно понять, почему поведение самолета было на грани логики, ведь он погрузился в воду как брошенный кусок металла».

Г-н Соджатман считает, что катастрофа произошла из-за того что самолет попал в мощный восходящий поток воздуха, а затем в настолько же мощный нисходящий поток, так как просочившаяся информация свидетельствует о том, что он поднимался с ошеломительной скоростью от 1800 до 2800 м/мин.

Затем самолет устремился вниз со скоростью 3350 м/мин, временами ускоряясь до 7300 м – чего не может быть в обычных условиях, когда самолет должен подниматься со скоростью от 300 м до 460 м/мин, ускоряясь максимум до 900 м/мин.

«Пилот не может сделать этого в Airbus 320на высоте», – сказал он.

Эксперт по вопросам авиации Петер Маросжеки из Университета Нового Южного Уэльса, наоборот, сказал Sydney Morning Herald, что чрезвычайно низкая скорость спуска самолета –61 узел – должна была привести к тому, что он падал практически вертикально, и именно этим можно объяснить то, что самолет нашли в воде всего в 10 км от последней точки, в которой его обнаружил радар.

Г-н Маросжеки предположил, что если самолет поднимался со скоростью около 1800 м/мин, это указывает на «необычайно сложные погодные условия», поскольку c такой скоростью поднимаются реактивные истребители.

Но оба эксперта сходятся во мнении, что самолет погрузился в воду почти вертикально из-за аномальных метеорологических условий, которые чрезвычайно сильно влияли на его движение.

Между тем, Дуди Судибьо, эксперт в области авиации и главный редактор журнала Angkasa утверждает, что пилот сумел посадить самолет на поверхность моря до того как он затонул, сообщает Mirror.

Он предположил, что самолет благополучно приземлился, поскольку аварийный радиобуй должен был сработать в аварийных условиях – но нет никаких доказательств этого.

Затем авиалайнер накрыло волной, и он погрузился в воду, так как был сильный шторм, заявил он.

Ранее на этой неделе, главный исполнительный директор AirAsia Тони Фернандес высказал предположение о том, что самолет оказался «в абсолютно уникальных погодных условиях», и сказал, что климатические изменения могут сделать полеты более рискованными, особенно в тропиках.