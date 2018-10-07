Британия готова ответить на возможную агрессию России кибератаками - СМИ

Официальный Лондон может применить свои кибервойска, например, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии, осуществить вторжение в Ливию или совершить нападение на британские войска.

Великобритания рассматривает возможность осуществления кибератак против Москвы как ответ на возможную российскую агрессию.

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Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что у Великобритании нет достаточных ресурсов, чтобы противостоять агрессии Кремля, не используя при этом свои ядерные баллистические ракеты Trident. Поэтому представители британского оборонного ведомства приняли решение развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы при необходимости "выключить свет" в Кремле.

Великобритания может применить свои кибервойска, например, если Россия "решит захватить небольшие острова Эстонии, чтобы проверить преданность НАТО статье своего устава о том, что нападение на одну из стран альянса является атакой на весь блок", отмечает издание.

Среди вариантов газета называет возможное "вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе", а также "нападение нерегулярных российских формирований на британские войска или угрозу для новых британских авианосцев".

В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за последние десять лет военные учения: в маневрах в Омане принимают участие около 5500 военных. В них также задействованы 200 единиц бронетехники, шесть кораблей и восемь самолетов. На учениях, в частности, отрабатывают и проведение кибератак, а также инсценировку битвы с противником, который якобы использует "российские танки Т-72" - их роль выполняет конная гвардия.