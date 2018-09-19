Business Insider: Россия стерла грань между войной и миром в Европе

В НАТО поняли тактику Кремля и теперь хотят, чтобы альянс научился ей противостоять.

Новые вызовы для безопасности в Европе требуют от НАТО внимательности и готовности дать ответ на них по-новому. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, линия между войной и миром стала менее четкой. И виновата в этом Россия.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что НАТО был создан в 1949 году для обеспечения совместной обороны Запада от агрессии СССР, а также для восстановления и интеграции Европы. Когда Западная Германия присоединилась к альянсу, Советский Союз и несколько его государств-сателлитов сформировали так называемый блок «Варшавского договора». После распада коммунистической империи, НАТО начал обращать внимание на проблемы в других регионах. Однако, после того, как Россия аннексировала Крым и вторглась в Украину в 2014 году, западные союзники вновь вернулись к проблемам безопасности и сдерживания агрессора в Европе.

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Столтенберг подчеркнул, что пока не видит «любой неминуемой угрозы» военной атаки против НАТО со стороны России или любого другого врага обычными средствами.

«Но мы видим, как Россия обновляет свои Вооруженные силы и использует военную силу против соседей, в частности против Украины», - подчеркнул он.

«Чтобы гарантировать, что ничего похожего на события в Украине в 2014 году не произойдет с любым союзником НАТО, мы увеличили военное присутствие в восточной части альянса», - добавил Столтенберг, напоминая о международные силы, развернутые в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Также он напомнил, что альянс увеличил свои контингенты в Болгарии, Румынии и Черном море.

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО признал, что сегодня приходится иметь дело не только с обычными угрозами.

«Мы, конечно, видим, как Россия устраивает агрессивные действия менее интенсивно, ниже порога статьи 5 о совместной обороне. Это вызов, который означает, что нам нужно адаптироваться к новой и более требовательной среде в сфере безопасности, в которой линия между миром и войной очень размыта», - сказал Столтенберг.

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Россия и ее марионетки атакуют силы НАТО в Восточной Европе с помощью хакерских методов и информационной войны. Она устроила замаскированную агрессию против Украины с помощью так называемых «зеленых человечков». Такие нерегулярные тактики ставят под вопрос возможность начала коллективной обороны, создавая так называемую «серую зону» в сфере безопасности, где напряжение достаточно опасно, но не дотягивает до открытого конфликта. По словам Столтенберга, такие замаскированные тактики скрывают вину сторон в развязании войны и создают затяжной период напряжения, который отличается от того, что раньше считалось началом конфликта.

«Меня учили, что есть точная дата начала войны и точная дата ее завершения. И она происходит всегда в строго определенных географических границах», - признался генсек НАТО, напомнив для примера Вторую мировую войну.

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Он добавил, что сегодня конфликтам предшествуют кибероперации. И очень трудно сказать, кто точно и где совершил атаку.

«Поэтому мы живем в совершенно новой оборонной среде с более размытой линией между миром и войной. И усилия России по подрыву наших демократических институтов, вмешательство в наши политические процессы – это новые угрозы, новые вызовы. НАТО нужно научиться на них отвечать тоже», - сказал Столтенберг, вспомнив о попытке России устроить переворот в Черногории и отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.