По данным экзитполов, большинство избирателей отдали голос за социал-демократическую партию "Согласие", которая выступает за добрососедские экономические связи с Россией.

В Латвии на выборах в парламент лидирует пророссийская партия "Согласие".

Как сообщает Deutsche Welle, по данным экзитполов, оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие" набирает 19,4% голосов. Второе место с 13,4% голосов занимает либеральная партия "Развитие/За". Национальное объединение "Все для Латвии" набирает 12,6% голосов, популистская партия "Кому принадлежит государство?" (KPV LV) - 11,5% голосов.

За Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) нынешнего премьер-министра Мариса Кучинскиса проголосовали 9,7% избирателей. Партия "Единство" набирает 6,9% голосов. Остальные девять партий, участвовавших в выборах, не проходят в парламент.

По данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 51,3%.

Правивашая до сих пор коалиция из трех партий - "Единства", СЗК и "Все для Латвии" набирает 29,2% голосов. Чтобы остаться у власти, им потребуется привлечь в коалицию еще одного партнера.

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"Согласие" активно отстаивает интересы русскоязычной части населения и настаивает на добрососедских экономических связях с Россией. Кандидатом на пост премьера от партии выступает экономист Вячеслав Домбровский. Оппоненты "Согласия" говорят о ее связях с Кремлем. Наблюдатели опасаются, что партия может объединиться в правящую коалицию с популистской KPV LV.

В нынешнем составе однопалатного парламента (Сейма) самую крупную фракцию (24 мандата из 100) представляет партия "Согласие", основанная в 2010 году. Несмотря на это, "Согласие" не входит в коалиционное правительство, сформированное партией "Единство" (23 мандата), СЗК (21 мандат) и Национальным объединением "Все для Латвии" (17 мандатов). Правительство возглавляет Кучинскис от СЗК.

В выборах участвовали 16 партий и политических объединений - на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Чтобы пройти в 13-й Сейм, политическим силам надо набрать более 5% голосов.