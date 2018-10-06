Грибаускайте рассказала о "вспышках ненависти" в современной России

6 октября в Вильнюсе состоится государственное перезахоронения останков лидера антисоветских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Глава Литвы Даля Грибаускайте отреагировала на выпад МИД РФ относительно почтения активного участника литовского антисоветского сопротивления, одного из руководителей "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

По словам Грибаускайте, реакция Москвы является "вспышками ненависти", направленными против демократической Литвы, сообщает Delfi.

6 октября в Вильнюсе состоится государственное перезахоронения останков лидера антисоветских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Кроме того, Литва объявила нынешний год годом его памяти. В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила возглавляемых Раманаускасом-Ванагасом повстанцев в том, что их "руки запятнаны кровью невинных людей".

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Захарова возмутилась тем, что останки лидера "лесных братьев" перезахоронят в могиле, которая находится "в непосредственной близости от места захоронения более 5 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков".

"Мы нашли останки человека, который вызвывал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая лютая ненависть против борца за свободу, против одного человека, она пришла к нам и сейчас", - отреагировала на заявление Захаровой Грибаускайте.

Она отметила, что эти вспышки ненависти видно и в современной России.

"Мы видим вспышки этой ненависти даже в современной России, которая направлена ​​на нас, на свободное, демократическое и независимое государство. Это еще раз доказывает, что даже один человек в истории может быть настолько важен, и может так много сделать. Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", - сказала Грибаускайте.

"Лесные братья" - общее название партизанского сопротивления в странах Балтии против советской оккупации, начавшейся по пакту Молотова-Риббентропа.