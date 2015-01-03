Британского принца Эндрю обвиняют в педофилии - СМИ
02:02, 03 января 2015Мир
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Британского принца Эндрю, герцога Йоркского, обвинили в сексуальных контактах с несовершеннолетними
Британского принца Эндрю обвиняют в педофилии / REUTERS
Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на The Telegraph.
Обвинения связаны с расследованием в отношении Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении малолетних. Принц Эндрю находился с финансистом в дружественных отношениях.
30-летняя девушка-истец, имя которой не разглашается, утверждает, что она была вынуждена вступать в сексуальный контакт с герцогом, когда ей было 17 лет.
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Между тем Букингемский дворец категорически отверг обвинения в адрес герцога Йоркского, отметив, что представленные заявления не соответствуют действительности.
Принц Эндрю является вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II.
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