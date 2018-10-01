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Итальянка установила мировой рекорд, нырнув без акваланга на глубину свыше 100 метров (видео)

11:13, 01 октября 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уроженка Рима, Алессия Зеккини, покорила самую глубокую голубую бездну, расположенную на Багамских островах. Девушка преодолела небывалое расстояние без акваланга всего за три с половиной минуты.

Для этого она задержала дыхание и с моноластой погрузилась до 107-метровой отметки.

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Теги: #рекорд