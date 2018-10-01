Итальянка установила мировой рекорд, нырнув без акваланга на глубину свыше 100 метров (видео)
11:13, 01 октября 2018Мир
790 0
Девушка преодолела небывалое расстояние без акваланга за три с половиной минуты.
Итальянка установила мировой рекорд, нырнув на 107 метров в глубину.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеДнепрянин без снаряжения нырнул на 71 метр и побил рекорд Украины и США (видео)
Уроженка Рима, Алессия Зеккини, покорила самую глубокую голубую бездну, расположенную на Багамских островах. Девушка преодолела небывалое расстояние без акваланга всего за три с половиной минуты.
Для этого она задержала дыхание и с моноластой погрузилась до 107-метровой отметки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter