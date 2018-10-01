Лондон пригрозил России "высокой ценой" за химоружие и пообещал "прикрыть сеть ГРУ"

Джереми Хант заявил о планах Лондона "прикрыть сеть ГРУ".

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России "высокой ценой", если та и в дальнейшем будет нарушать международные правила.

Об этом глава МИД Соединенного Королевства заявил в воскресенье, 30 сентября, передает DW.com.

"Если вы пытаетесь запугать эту страну, если применяете химическое оружие, если не играете по международным правилам, цена всегда будет очень высокой", - предостерег глава британского внешнеполитического ведомства, цитирует агентство новостей Reuters.

Кроме того, Хант заявил о планах Лондона "прикрыть сеть ГРУ".

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.