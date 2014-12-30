Москва: Манежную площадь почти очистили, задержаны более 170 человек, митинг продолжается

Как сообщает ОВД-инфо, в списке задержанных - как минимум 171 человек, включая оппозиционного политика Алексея Навального.

Среди задержанных и лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, сообщает Эхо Москвы.

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