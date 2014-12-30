Москва: Манежную площадь почти очистили, задержаны более 170 человек, митинг продолжается
20:03, 30 декабря 2014Мир
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Российский ОМОН вытеснил большую часть демонстрантов с Манежной площади в Москве, где собрался несанкционированный властями митинг в поддержку братьев Навальных.
В Москве продолжается митинг
Как сообщает ОВД-инфо, в списке задержанных - как минимум 171 человек, включая оппозиционного политика Алексея Навального.
Среди задержанных и лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, сообщает Эхо Москвы.
Читайте такжеВ Москве на Манежной площади собираются сотни людей в поддержку Навального. ОнлайнЧто касается Алексея Навального, то он уже дома. Об этом он сам сообщил у себя в Твиттере. По его словам, сначала его везли в ОВД, но на полдороге поступили новые указания. У квартиры дежурят пятеро полицейских.
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