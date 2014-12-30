Завтра CNN прекратит вещание в России

Канал CNN вещает в России через кабельные и спутниковые компании, сообщает Радио Свобода.

В ноябре TBS сообщила о предстоящем прекращении вещания телеканала CNN в России. Руководство компании причиной такого решения назвало изменения в российском законодательстве, которые регламентируют деятельность СМИ, в частности, запрет рекламы на платных каналах с января 2015 года.

Читайте такжеCNN оставляет РоссиюКроме того, в октябре в России приняли поправки к закону «О СМИ», согласно которым с 2016 года доля иностранного капитала в любых российских СМИ не может превышать 20 процентов. Ранее иностранцы могли владеть 50 процентами в российских СМИ.

Телеканал CNN был создан американским предпринимателем Тедом Тернером 1 июня 1980. Канал ведет вещание в 212 странах мира и является лидером по охвату аудитории в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Америке.