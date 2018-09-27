Премьер Британии обвинила Россию в бесцеремонном нарушении международных норм

Мэй обвинила Россию в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.

Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "бесцеремонном" нарушении ряда международных норм.

Об этом Мэй заявила в среду, 26 сентября, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает dw.com.

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В частности, Мэй обвинила Россию в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".

Напомним, 26 сентября СМИ опубликовали информацию относительно настоящего имени одного из подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Подозреваемый, ранее известный как Руслан Боширов, оказался полковником российской разведки Анатолием Чепигой.