Макрон незаметно раскритиковал Трампа на Генассамблее ООН - СМИ

Макрон также призвал страны не подписывать торговые соглашения с государствами, которые не выполняют условия Парижского соглашения по климату, без упоминания Соединенных Штатов, которые покинули договор в 2017 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил критикой на слова президента США Дональда Трампа о необходимости «изолировать иранский режим» во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако не упомянул Соединенные Штаты или лидера страны.

Как пишет французская газета Le Monde, американский лидер заявил о необходимости «изоляции» Ирана во время заседания Генассамблеи ООН. В свою очередь его французский коллега призвал к «диалогу и многостороннему подходу» в разрешении иранского кризиса, пишет газета.

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«Этот путь, односторонний, ведет нас прямо к спаду и конфликтам, к обобщенной конфронтации всех против всех в ущерб всем, даже тем, кто считает себя самым сильным», — сказал Макрон, не называя имен.

После этого президент Франции добавил, что «одностороннее давление» не поможет начать процесс стабилизации ситуации в Иране, отмечает издание.

Макрон также призвал страны не подписывать торговые соглашения с государствами, которые не выполняют условия Парижского соглашения по климату, без упоминания Соединенных Штатов, которые покинули договор в 2017 году.

Президент Франции также призвал американского лидера позволить Ирану продолжать экспорт нефти, объясняя это поддержанием мировых цен на нефть.