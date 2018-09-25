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Как спасали подростка, который 49 дней жил без еды и воды на плоту в открытом океане (видео)

17:20, 25 сентября 2018
Мир
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Подросток выжил благодаря рыбалке - разбирал плот и жарил рыбу на костре из щепок.

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Спас парня панамский контейнеровоз, проходивший неподалеку.

Парень находится в хорошей физической форме.

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Теги: #Индонезия#океан#спасение