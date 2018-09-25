Как спасали подростка, который 49 дней жил без еды и воды на плоту в открытом океане (видео)

Подросток из Индонезии 49 дней провел на деревянном плоту в открытом океане и выжил.

18-летний Адиланг подрабатывал сторожем и охранял рыбацкий плот на побережье, когда тот волнами отнесло до Тихого океана. Подросток выжил благодаря рыбалке - разбирал плот и жарил рыбу на костре из щепок. Читайте такжеНидерландский изобретатель придумал, как очистить Тихий океан от мусора Спас парня панамский контейнеровоз, проходивший неподалеку. Парень находится в хорошей физической форме.

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