​Индонезия приостановила поиски пропавшего самолета AirAsia

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на News Asia. "Никаких следов рейса QZ8501 не обнаружено. Поиски приостановлены из-за наступления темноты", - говорится в сообщении минтранса Индонезии.

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Отмечается, что завтра поиски начнутся в 6 утра по местному времени, возможно раньше, если погода будет способствовать.

Самолет авиакомпании AirAsia, осуществлявший рейс из индонезийской Сурабаи в Сингапур, потерял связь с наземными службами в Джакарте сегодня утром. На борту самолета находились 155 пассажиров (большинство - индонезийцы) и 7 членов экипажа. Поисковые работы продолжались в водах возле острова Белитунг.