США усилили радаром совместную c Японией систему ПРО
Вторая передвижная станция радиолокационного слежения системы ПРО США в Японии доставлена на военную базу Кегамисаки в префектуре Киото, введенный в работу радар дополнит уже существующую в стране совместную систему РЛС.
"Доставленный радар увеличит зону действия совместной противоракетной системы США и Японии, развернутая РЛС в Кегамисаки (…) усилит работающую систему в (районе) Шарики на севере Японии", — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, которое цитирует РИА Новости.
Монтаж и испытания нового радара были проведены военнослужащими США совместно с минобороны Японии. Он будет эксплуатироваться Тихоокеанским и Северным командованиями ВС США.
Читайте такжеВ Пентагоне рассказали, как собираются реформировать ядерные силы
Пентагон сообщает, что подобные американские радары в данный момент развернуты в Турции и на Ближнем Востоке.
Мобильный Радар AN/TPY-2 Х-диапазона (X-Band) весом около 34 тонн и радиусом действия более тысячи километров способен передавать данные о запусках баллистических ракет КНДР на находящиеся вблизи берегов Японии американские эсминцы, оснащенные комплексами управления Aegis, а также на базы для ракет-перехватчиков наземного базирования.