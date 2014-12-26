США усилили радаром совместную c Японией систему ПРО

"Доставленный радар увеличит зону действия совместной противоракетной системы США и Японии, развернутая РЛС в Кегамисаки (…) усилит работающую систему в (районе) Шарики на севере Японии", — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, которое цитирует РИА Новости.

Монтаж и испытания нового радара были проведены военнослужащими США совместно с минобороны Японии. Он будет эксплуатироваться Тихоокеанским и Северным командованиями ВС США.

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Пентагон сообщает, что подобные американские радары в данный момент развернуты в Турции и на Ближнем Востоке.

Мобильный Радар AN/TPY-2 Х-диапазона (X-Band) весом около 34 тонн и радиусом действия более тысячи километров способен передавать данные о запусках баллистических ракет КНДР на находящиеся вблизи берегов Японии американские эсминцы, оснащенные комплексами управления Aegis, а также на базы для ракет-перехватчиков наземного базирования.