Президент Турции посоветовал Европе "преодолеть исламофобию"

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"Мы - не козел отпущения Европы", - отметил он во время симпозиума гражданских служащих.

"Мы, безусловно, не страна, на которую Европа может указать пальцем и ругать. Вместо того, чтобы критиковать нас, Европа должна решить вопрос роста расизма и исламофобии", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, он упомянул об инциденте в немецком городе Дормаген, где ультра-националисты нарисовали нацистские символы на стенах строящейся мечети.

Напомним, ранее турецкий президент раскритиковал Европейский союз после того, как там подвергли критике массовые аресты оппозиционных журналистов в Турции.