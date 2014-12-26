Президент Турции посоветовал Европе "преодолеть исламофобию"
Вместо того, чтобы критиковать Турцию, Европе стоит преодолеть исламофобию в своих странах.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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"Мы - не козел отпущения Европы", - отметил он во время симпозиума гражданских служащих.
"Мы, безусловно, не страна, на которую Европа может указать пальцем и ругать. Вместо того, чтобы критиковать нас, Европа должна решить вопрос роста расизма и исламофобии", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
В частности, он упомянул об инциденте в немецком городе Дормаген, где ультра-националисты нарисовали нацистские символы на стенах строящейся мечети.
Напомним, ранее турецкий президент раскритиковал Европейский союз после того, как там подвергли критике массовые аресты оппозиционных журналистов в Турции.