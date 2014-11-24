Президент Турции готов говорить о равных правах мужчин и мальчиков, но не женщин

Об этом он сказал в Стамбуле на международном собрании, посвященном правам и свободам женщин, сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

"Говорят о каком-то равенстве мужчин и женщин. Можно говорить о равенстве мужчин и мальчиков. Женщины равны только с женщинами. Нельзя говорить о равенстве в правах мужчины и женщины, ибо это противоречит природе", - сказал Эрдоган.

Читайте такжеВ Турции построят по мечети в каждом университете страныЭрдоган также выступил с критикой феминизма в Турции, утверждая, что феминистки отвергают концепцию материнства. На его взгляд, биологические различия между мужчинами и женщинами означают, что они не могут выполнять аналогичные функции в жизни.

"Наша религия (ислам) определила положение женщин в обществе - материнство, - отметил Эрдоган. - Некоторые люди понимают это, а другие не могут принять. Вы не можете объяснить это феминисткам, потому что они не принимают концепцию материнства".

Турция является кандидатом на вступление в ЕС, но ее членство блокируется рядом европейских государств, которые считают, что Анкара не придерживается ключевых демократических стандартов Евросоюза.