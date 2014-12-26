В Ираке появилось реалити-шоу, где террористы встречаются с семьями своих жертв

В Ираке появилось реалити-шоу «Власть закона» (Grip of the Law), на котором террористы встречаются с семьями своих жертв. Программа выходит на телеканале Iraqiya, сообщает Lenta.ru со ссылкой на news.com.au.

В одном из выпусков в район Багдада, где в ноябре на воздух взлетели несколько автомобилей, привезли совершившего этот теракт 21-летнего Али Мотара. Он приехал на место взрыва в сопровождении офицеров иракской армии.

Мотар встретился там с парализованным молодым человеком в инвалидной коляске, потерявшим отца во время террористического акта. Когда оператор реалити-шоу попросил его что-то сказать, осужденный заплакал.

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По словам ведущего шоу Ахмеда Хассана (Ahmed Hassan), цель программы — показать, что террористы будут пойманы и отданы под суд. По мнению авторов программы, «Власть закона» поможет предотвратить некоторые преступления.

«Многие террористы раскаиваются в содеянном, когда видят жертв. Вид результата их действий заставляет их дважды задуматься перед совершением преступления», — заявил один из высокопоставленных офицеров иракских спецслужб.

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«Мы хотели сделать программу, в которой будет показано, как осуществлялся теракт от начала и до конца. Мы показываем, что совершивший взрыв — убийца, несущий ответственность за то, что он совершил», — заявил ведущий шоу Ахмед Хассан. При этом он отметил, что герои программы — террористы, признавшиеся в совершении преступления, и получившие за это тюремный срок. Когда в эфир вышла первая программа, не уточняется.

Правозащитные организации в свою очередь утверждают, что подозреваемые в терроризме делают чистосердечные признания под давлением правоохранительных органов страны.