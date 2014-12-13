Исламисты сбили военный вертолет в Ираке: погибли 2 пилотов
15:00, 13 декабря 2014Мир
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Этот инцидент породил опасения, что джихадисты захватили оружие, которое может позволить им сбивать также и самолеты.
REUTERS
Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" сбили военный вертолет в Ираке, в результате чего погибли двое пилотов на борту, сообщает BBC.
По данным источников, нападение произошло в пятницу вечером в городе Самарра. Исламисты, предположительно, сбили вертолет запускаемой с плеча ракетой.
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Боевики ИГ уже сбивали вертолеты раньше, но этот инцидент породил опасения, что джихадисты захватили оружие, которое может позволить им сбивать также и самолеты.
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