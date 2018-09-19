«Улыбающийся колобок»: сегодня мир отмечает 36-й день рождения смайлика (видео)

19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения электронного «смайлика».

В далеком 1982 году профессор Скотт Фалман предложил выражать настроение тремя символами.

Символ «улыбающегося лица» стал незаменимым атрибутом электронной переписки.

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Позже «смайлик» появился на открытках, футболках, рюкзаках, чашках и других предметах.

За 36 лет появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Однако первый «улыбающийся колобок» до сих пор не теряет своей популярности во всем мире.