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«Улыбающийся колобок»: сегодня мир отмечает 36-й день рождения смайлика (видео)

13:46, 19 сентября 2018
Мир
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Символ «улыбающегося лица» стал незаменимым атрибутом электронной переписки.

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Позже «смайлик» появился на открытках, футболках, рюкзаках, чашках и других предметах.

За 36 лет появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Однако первый «улыбающийся колобок» до сих пор не теряет своей популярности во всем мире.

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Теги: #интернет#месенджер#3D-эмодзи