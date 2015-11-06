Финляндия станет первой страной, которая выпустит собственный набор Emoji-смайлов

Финляндия станет первой страной, которая выпустит собственный набор тематических Emoji-смайлов. Они призваны показать миру загадочность и сильные стороны финнов. Набор будет включать в себя 30 пиктограмм, три из которых уже показали общественности: "Несокрушимый", "Сауна" и "Фанат хэви-метал", передает Finland.fi.

"Надеемся, что они (Emoji-смайлы - Ред.) будут открывать не только наши странности, но и наши сильные стороны", - заявляет Петра Теман, директор по общественной дипломатии в Министерстве иностранных дел Финляндии.

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Стикер "Несокрушимый" - легендарный Nokia 3310, который является одним из самых продаваемых мобильных телефонов всех времен. Телефон был разработан в Финляндии и известен своей прочностью. На стикере "Сауна" изображены люди в бане, а маленький "Фанат хэви-метал" живет в каждом финне, как отмечает СМИ.

Все стикеры будут опубликованы вместе с рождественским календарем. Он станет доступен для загрузки на сайте xmas.finland.fi, а также аккаунтах портала в соцсетях с 1 декабря.