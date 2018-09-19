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Трамп позитивно оценил итоги переговоров корейских лидеров

11:20, 19 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

По словам Трампа, лидер КНДР согласился на проведение ядерных инспекций, а также демонтаж ядерных объектов. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

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«Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи корейские министры обороны подписали соглашение в военной области, при этом также присутствовали лидеры стран.

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Теги: #переговоры#КНДР#Южная Корея#Дональд Трамп