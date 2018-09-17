Wall Street Journal: Манафорт рассказал детали своей грязной работы на Януковича

Признав вину по двум обвинениям в пятницу, американский политтехнолог рассказал, чем на самом деле занимался в Украине.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и бывший консультант украинского президента-беглеца Виктора Януковича раскрыл детали грязных кампаний, которые он вел в Украине. А также о том, как он пытался их скрыть.

Об этом пишет Wall Street Journal, напоминая, что в пятницу Пол Манафорт признал свою вину по двум обвинениям: о заговоре против США и умышленном препятствовании правосудию.

В соглашении о признании вины Манафорт признался, что работал на Виктора Януковича вплоть до 2014 года, когда он покинул свой пост президента Украины и сбежал в Россию. По словам американского политтехнолога, его работа включала «полномасштабную кампанию, нацеленную уничтожить» все усилия Конгресса США против его украинского клиента. Важной частью его работы было сотрудничество с бывшими европейскими лидерами для склонения американских политиков к нужному курсу. Заметные европейцы, которых Манафорт называл «Группой Габсбурга», занимались лоббизмом в Конгрессе и Белом доме и при этом не раскрывали тот факт, что им за это платили в Украине.

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В записке от июня 2012 года Манафорт отмечал, что целью было «создать небольшую группу высокопоставленных европейских чиновников», которые могли действовать «неформально и без любого очевидного отношения к правительству Украины». Эта группа включала бывшего канцлера Австрии и экс-президента Польши. В записке к Януковичу, которая была прикреплена к судебным документам в США, Манафорт вспоминал, что «организовал и руководил» визитами в Вашингтон бывшего президента Польши Александра Квасьневского и экс-премьер-министра Италии Романо Проди. Они также поставили свои подписи под статьями для разных изданий, в которых Украина изображалась как «важный глобальный стратегический партнер для США». Манафорт часто вспоминал третьего члена группы под инициалами «AG», имея в виду бывшего канцлера Австрии Альфреда Гусенбауера.

В своем признании Манафорт отметил, что заплатил бывшим европейским лидерам более 2 миллионов евро за период с 2012 до 2014 года. Осенью 2012 года члены «Группы Габсбурга» связались с сенаторами США с просьбой не выпускать резолюцию с критикой в адрес Януковича за то, что он бросил в тюрьму своего политического оппонента Юлию Тимошенко. Эти уговоры, очевидно, провалились, ведь Сенат принял соответствующую резолюцию.

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Начиная с 2006 года Манфорт и его партнер Рик Гейтс, которого признали виновным в преступлениях, связанных с Украиной, ранее в этом году, проводили лоббистскую кампанию на миллионы долларов, пытаясь сменить имидж Януковича и выставить его на Западе проевропейским политиком, несмотря на тесные связи с Москвой. Для этого Манафорт нанял полдюжины лоббистов и юридических фирм в Вашингтоне, в частности Podesta Group, Mercury LLC and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Судебные документы свидетельствуют, что Манафорт перечислил этим компаниям в 11 миллионов долларов за их усилия. При этом, он приказал им скрыть свою лоббистскую работу.

«Очень важно не показать, что между нами есть связь», - сказал он лоббистам в 2013 году, о чем свидетельствуют судебные документы. Тем, кто продвигал интересы Януковича в Вашингтоне, он приказал сообщить американским властям, что их работу финансирует «Европейский центр за современную Украину», которая на самом деле даже не функционировала, когда началась лоббистская кампания.

Работники фирм, на самом деле знали, на кого они работают. Как свидетельствуют данные американского суда, председатель Podesta Group Тони Подеста посоветовал своим сотрудникам «считать, что президент Украины – это наш клиент». Другой сотрудник компании называл подставную компанию для финансирования лоббизма «Европейским киоском с хот-догами за современную Украину».