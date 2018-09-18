Кремль отреагировал на гибель российских военных в Сирии

Песков заявил, что инцидент с Ил-20 никак не повлияет на достигнутые в понедельник договоренности России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

В Кремле пообещали проанализировать ситуацию со сбитым российским Ил-20, а также выразили "обеспокоенность".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

"По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что "полная оценка произошедшему дана в заявлении Министерства обороны". Сам пресс-секретарь российского президента пока отказался давать какие-либо оценки и комментировать возможные последствия произошедшего для отношений РФ с Израилем.

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"Ситуация анализируется, первые данные были озвучены в заявлении Министерства обороны, весьма недвусмысленно была дана оценка действиям, которые были названы как провокационные", - сказал представитель Кремля. По его словам, "поэтому сейчас нет необходимости что-либо добавлять к тому четкому заявлению, которое было сделано нашим оборонным ведомством". "Все остальное позже", - пообещал он.

При этом пресс-секретарь президента заявил, что инцидент с Ил-20 никак не повлияет на достигнутые в понедельник договоренности России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно, - сказал представитель Кремля. - Это важная, прорывная договоренность, она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами".

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Отметим, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки.