СМИ: в аэропорту Кишинева задержали россиянина, воевавшего на Донбассе
22:02, 25 декабря 2014Мир
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В багаже 62-летнего гражданина РФ были найдены военные форма, литература, различные награды и документы о его участии в военных конфликтах.
В аэропорту Кишинева задержали россиянина, воевавшего на Донбассе / vesti.md
В аэропорту Кишинева задержали 62-летнего россиянина, прибывшего из Москвы, сообщает Вести.МД.
По данным пограничной полиции, мужчина хотел попасть на территорию Приднестровья и провести несколько встреч. В его багаже были найдены военные форма и литература, различные награды.
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Кроме того, по информации издания, у него нашли документы, которые свидетельствуют о том, что россиянин участвовал в военных конфликтах в приднестровском регионе, Абхазии, Луганске и Донецке.
vesti.md
vesti.md
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