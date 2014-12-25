СМИ: в аэропорту Кишинева задержали россиянина, воевавшего на Донбассе

В аэропорту Кишинева задержали 62-летнего россиянина, прибывшего из Москвы, сообщает Вести.МД.

По данным пограничной полиции, мужчина хотел попасть на территорию Приднестровья и провести несколько встреч. В его багаже были найдены военные форма и литература, различные награды.

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Кроме того, по информации издания, у него нашли документы, которые свидетельствуют о том, что россиянин участвовал в военных конфликтах в приднестровском регионе, Абхазии, Луганске и Донецке.