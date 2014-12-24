Российский солдат на камеру рассказал, как воевал в Луганске "за Россию" (видео)
16:16, 24 декабря 2014Мир
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Срочник Алексей также признался, что в марте был в рядах "вежливых людей" в Крыму.
Алексей отметил, что воевал в Луганске / скриншот
В сети появилось видео, как во время пересечения паромной переправы в Керчи российский срочник на камеру рассказывает, что служил в Керчи и воевал в Луганске, передает ТСН.ua.
Автором видео стал Сергей Рулев, который прошлой зимой умолял одиозного антимайдановца Топаза "дать команду".
"Я - бывший военнослужащий. Служил в Керчи, воевал - в Луганске", - сказал солдат Алексей и добавил, что воевал "за Россию".
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Также он рассказал, что родом он из Краснодарского края.
Кроме того, он подтвердил, что находился в Крыму еще в марте и был в рядах тех самых "вежливых людей".
Видео Сергей Рулев
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