Российский солдат на камеру рассказал, как воевал в Луганске "за Россию" (видео)

В сети появилось видео, как во время пересечения паромной переправы в Керчи российский срочник на камеру рассказывает, что служил в Керчи и воевал в Луганске, передает ТСН.ua.

Автором видео стал Сергей Рулев, который прошлой зимой умолял одиозного антимайдановца Топаза "дать команду".

"Я - бывший военнослужащий. Служил в Керчи, воевал - в Луганске", - сказал солдат Алексей и добавил, что воевал "за Россию".

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Также он рассказал, что родом он из Краснодарского края.

Кроме того, он подтвердил, что находился в Крыму еще в марте и был в рядах тех самых "вежливых людей".