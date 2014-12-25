The Conference Board: Глобальный рост ощутимо не увеличится

На своем сайте The Conference Board опубликовала основные пункты глобального экономического прогноза на 2015 год.

Из-за крупных геополитических потрясений, рост мировой экономики в 2015 году останется на отметке 3,4 процента. Соединенные Штаты будут продолжать расти, но экспансионистская фаза покажет признаки завершения, результатом чего станет умеренный рост рентабельности, а также различного рода ценовое давление. У европейских стран больше возможностей для восстановления, но есть и сложности: замедление экспорта на развивающиеся рынки, что особенно негативно для двигателя роста Германии, неблагополучная политическая среда для борьбы с дефляционным давлением. Китай будет продолжать свое «мягкое падение», поскольку государственные стимулы будут иметь меньший эффект и денежно-кредитная политика станет более жесткой. Другие крупные развивающиеся рынки будут продолжать расти, но рост будет варьироваться, в зависимости от темпов реформ. Новые регионы, такие как Африка и некоторые части Азии, предлагают возможности для создания устойчивых моделей роста, но они также создадут проблемы в экономической, правовой и институциональной сферах. Негативные аспекты в глобальном прогнозе связаны с активизацией политических и экономических рисков; улучшения относятся к способности политики и бизнеса инвестировать в людей, повышать производительность труда, и восстановить доверие и уверенность.

США: умеренно позитивный прогноз

Экономический рост в США будет расти в рамках умеренных 2,6 процентов в 2015 году.

Рентабельность может оказаться под повышенным давлением, так как бизнес-цикл подходит к концу и увеличение расходов неизбежно.

Сила технического прогресса в Америке должна помочь повысить производительность.

Еврозона: осторожный краткосрочный оптимизм, но риски ухудшения накапливаются

Несмотря на значительные риски, еврозона вырастет на 1,6 процента в 2015 году, почти вдвое больше, чем 2014 году.

Умеренное восстановление внутреннего потребления является вероятным источником роста, при условии улучшения рынков труда.

Тем не менее, снижение инфляции или даже дефляция могут стимулировать темпы роста.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Вызов в Китае; в остальном, прогноз положительный

Несмотря на смягчение темпов роста, Азиатско-Тихоокеанский регион остается лидером роста мировой экономики.

Темпы роста Китая и Индии будут приближаться к отметке в 5,5 процентов с 2015 по 2019 год.

Несмотря на краткосрочные препятствия от мировой экономики, Юго-Восточная Азия укрепит свое положение до уровня глобальной производственной базы.

Латинская Америка: Потенциал роста

Экономические условия в Латинской Америке вряд ли быстро улучшатся в 2015 году, региональный рост составит лишь 1,8 процента.

Замедление цены на экспортные сырьевые товары и энергоносители окажут ощутимое негативное воздействие.

Рост производительности должен основываться на инвестициях, улучшении деловой уверенности, и лучше образованной рабочей силе.

Африка: прогноз положительный, но неопределенный

Рост ВВП в Африке в 2015 году прогнозируется на уровне 4,4 процента.

Нигерия будет сильным субъектом при росте 6,7 процента в 2015 году, но она будет в значительной степени зависима от природных ресурсов и чувствительна к глобальному спросу.

Позитивный прогноз роста для Африки в большей степени зависит от улучшения институциональной эффективности и управления.