The Telegraph: 2014 в теориях заговора

В своей статье, опубликованной на сайте газеты The Telegraph, Лоренс Доддс иронизирует над теориями заговора, пользовавшимися спросом в 2014 году.

Существует поговорка в области компьютерных наук: «Никогда не приписывайте злой умысел тому, что можно объяснить глупостью».

Но в мире глобальной политики, это просто легкий путь для тайных мастеров нашего мира, пустить пыль в глаза толпе.

Здесь, открытая миру, рассказана правда, которая скрывается за восьмью, казалось бы, простыми новостными событиями в этом году. То, что вы сейчас прочтете, может изменить вашу жизнь навсегда.

На самом деле, мы не можем настаивать, что эти теории заговора наверняка чушь. Ни одна из приведенных ниже новостей не является правдой. Не нужно воспринимать их всерьёз.

Или нужно?

1. Правительство США покрыло юг искусственным пластиковым снегом

В начале года, Соединенные Штаты захлестнул «полярный вихрь», который засыпал снегом даже такие теплые города, как Атланта, штат Джорджия. Но не все принимают снег за чистую монету. Некоторое количество пользователей Youtube пришли к выводу, что федеральное правительство с помощью методов «инженерной геологии» засыпало юг искусственным снегом. В некоторых видео, блоггеры подносят зажигалки к снегу, чтобы доказать, что он не тает, - а также окрашивается в черный цвет.

Но, как объяснили многие метеорологи, это нормально. Снег часто сразу превращается в газ при нагревании, и бутан - топливо для большинства обычных зажигалок - оставляет черные следы на всем, что горит. Некоторые пользователи Youtube сообщили о токсичном запахе - но это тоже, вероятно, был запах самого бутана.

2. Дэвид Кэмерон скрыл гигантское нефтяное месторождение в Шотландии, а затем подтасовал результаты референдума

22 июля, Дэвид Кэмерон и министр по делам Шотландии, Алистер Кармайкл, ненадолго посетили Шетландские острова. О поездке никто не предупреждал заранее, и с ним было только несколько журналистов. Несколькими днями ранее, геологи-разведчики на огромном месторождении Clair, в 75 км к западу от островов, обнаружили запасы больше и богаче, чем кто-либо мог представить. Рабочие были сразу же отправлены домой с сохранением полной зарплаты, им сказали возвращаться только после референдума по вопросу независимости. Но вы не услышите ни слова об этом от предвзятой BBC.

Конечно, это может быть потому, что собрано мало доказательств. Но информация о том, что юнионисты скрывали гигантское нефтяное месторождение, которое стало бы экономическим аргументом для варианта «Да» на референдуме, подогреваемая сомнительными сообщениями в Facebook и ложными пресс-релизами, распространялась в национальном киберпространстве, как угольный пожар. YouGov опрашивало 1084 шотландцев и обнаружило, что 42 процента думали, что это было, «вероятно, правдой».

Это еще не все. После референдума, многие люди - в том числе американская феминистка Наоми Вольф – заявила, что голосование на самом деле было сфальсифицировано. На своей странице в Facebook, Вольф утверждала, что у нее был список 500 людей, которые не получили надлежащих бюллетеней.

Юридическая группа, выступающая за независимость, «Юристы – за» просмотрели различные претензии, охарактеризовав их как «впечатляющую коллекцию недоразумений, теорий заговора, и юридических перлов ... любезно собранных Наоми Вольф».

3. НАСА саботировала космический корабль Virgin Galactic

Сначала беспилотная ракета НАСА Antares взорвалась сразу после запуска. Затем суборбитальный ракетоплан Ричарда Брэнсона убил одного пилота и ранил другого. Совпадение? Ни в коем случае.

К счастью, люди в интернете были в курсе ситуации. России, объяснил Агент Смит 2014, «вероятно, удалось поставить космическое оружие на орбиту, замаскированное под спутника-шпиона». Оба корабля, отметил он, «были уничтожены во время запуска ракетных двигателей, когда они наиболее уязвимы к лазерным атакам».

Были и другие теории. «НАСА лишила финансирования администрация, которую поддерживают либералы», сказал один анонимный пользователь, и поддерживаемые либералами компании во главе с технологическими гигантами, сейчас вступают в космическую гонку. Я думаю, что это, вероятно, саботаж».

4. Комета, которая была мишенью миссии «Розетта», на самом деле была инопланетным космическим кораблем

На три дня в ноябре весь мир затаил дыхание, когда космический зонд «Rosetta» достиг кометы 67P Чурюмова-Герасименко - и тут же потерял свой посадочный модуль. Бедный аппарат «Филе» отскочил при посадке и оказался в тени стены кратера, где его солнечные панели не могли поймать свет. Но была ли у «Филе» скрытая цель?

Согласно письму, якобы отправленному осведомителем внутри Европейского космического агентства, 67P – вовсе не комета. Это инопланетный объект - возможно, космический корабль - «с похожими на машину частями» и «неестественной поверхностью». Объект выдавал сообщения в течение многих лет, и миссия для изучения стоимостью миллион долларов была на самом деле секретной попыткой установить контакт, говорит Скотт Варинг, активист, который опубликовал это письмо. ЕКА случайно разожгла спекуляции, когда сказала, что комета издавала «пение» похожее на звуки дельфинов, которые ученые до сих пор надеются объяснить.

5. Эбола – это биологическое оружие, которое Обама будет использовать в качестве предлога для введения военного положения

Вскоре после начала эпидемии лихорадки Эбола, в статье в либерийском Daily Observer появилось заявление о том, что вирус – это оружие, созданное вооруженными силами Соединенных Штатов, чтобы уменьшить количество населения на планете. Затем появились и обвинения в том, что американский центр по контролю за заболеваниями запатентовал вирус - и готов сделать состояние на новой, эксклюзивной вакцине.

Луис Фаррахан, лидер «Нации Ислама», заявил, что вирус был разработан, чтобы убивать исключительно чернокожих людей. «Если вы черный или коричневый, вас выбирают для уничтожения». Между тем, профессор Фрэнсис Бойл, ученый в сфере биологического оружия и международного права в Университете Иллинойса, сказал: «Это не обычная Эбола. Я полагаю, что ее генетически модифицировали ... Я думаю, что люди наверху знают. Наверное, Обама тоже».

Что было необычного в этой теории заговора, это то, в какой степени темы были подхвачены Республиканской партией. Стив Стокман, конгрессмен из Техаса, предположил, что Обама намеренно делает Америку уязвимой для эпидемии, чтобы он мог затем использовать «чрезвычайные полномочия, чтобы взять на себя контроль над экономикой». Радиоведущий, Рик Уайлс, опасался, что президент будет использовать Эболу, чтобы «согнать патриотов» и устроить «лагерь перевоспитания».

Примерно такими же были претензии Моргана Бретани, который, указывая на ложный слух об Обаме, «спокойно запасающемся» одноразовыми пластиковыми гробами на сумму $ 1 млрд, сказал: «Я боюсь, что это все было организовано с самого начала. Может быть, нынешней администрации это нужно, чтобы можно было объявить военное положение, изъять оружие, и контролировать население. Как только это произойдет - игра окончена!»

Идея использовать искусственно созданную болезнь, чтобы вызвать кризис вряд ли новая. Это центральная сюжетная линия классической видеоигры Deus Ex, в которой глобальная группа заговорщиков создала смертельную болезнь, чтобы сделать политиков сговорчивыми, контролируя их запас вакцины.

6. МН-17 и MH-370 – один и тот же самолет

Сбиение самолета MH-17 малазийских авиалиний спровоцировало невероятное разнообразие теорий заговора. В то время как большинство обвинений звучали в адрес России, обстоятельства аварии на украинской территории, контролируемой сепаратистами, были изначально достаточно неясными, чтобы возникли миллионы теорий, вместо определения фактического виновника.

Сразу же, многие утверждали, что авария была «отвлекающим событием» - то есть, жестоким актом, совершенным одной стороной, чтобы обвинить другую в попытке очернить ее. Главным подозреваемым стали сами США. Другие сосредоточились на сходстве между MH370 и официальным президентским самолетом Владимира Путина (оба белые, с красными и синими полосами), и предполагаемом совпадении их траекторий полета. Теория заключалась в том, что США или украинское правительство сами пытались убить Путина, а затем обвинили в сбиении своего врага.

Но самой креативной теорией стал вариант о «том же самолете». Несколько человек спрашивали, может ли самолет из Украины на самом деле быть MH-370, другим самолетом малазийских авиалиний, который пропал над Индийским океаном в марте. MH-370 был захвачен, говорили некоторые, и доставлен на Диего-Гарсия, британский остров в Индийском океане, на котором расположены военные базы США.

Затем самолет использовали для создания «отвлекающего события» в Украине, фальшивые паспорта были разбросаны по трупам; теоретики сконцентрировались на фотографиях, на которых видны «нетронутые» паспорта, а также заявлениях украинских повстанцев, что некоторые из тел были старыми. Один проницательный человек отметил, что к этому «могут быть причастны иллюминаты», потому что оба самолета были Boeing 777 - одними из наиболее надежных в эксплуатации авиалайнеров в мире.

7. ИГИЛ является совместным проектом Израиля и ЦРУ, а его лидер – втайне еврей

Да, вы все правильно прочитали: лидер ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади, даже не мусульманин, а еврейский актер по имени Эллиот Шимон, обученный Моссадом и ЦРУ, чтобы создать удобного врага.

Это теория, так или иначе. Несуществующие документы якобы выпущенные Эдвардом Сноуденом, американским осведомителем, говорят, что английские, американские и израильские спецслужбы работали вместе, чтобы создать «террористическую организацию, способную централизовать экстремистские действия по всему миру».

Это, очевидно, служит израильской нации, потому что «единственным решением для защиты еврейского государства является создание врага вблизи своих границ». План состоит в том, чтобы заманить всех исламских террористов в мире под одну крышу, а затем, по-видимому, уничтожить их.

Есть даже (ненастоящие) фотографии встречи аль-Багдади с американским сенатором Джоном Маккейном, которого Барак Обама победил на президентских выборах 2008 года. А все те видео с обезглавливанием? Подделки, с использованием актеров и спецэффектов. Марк Криспин Миллер, профессор Нью-Йоркского университета, объясняет: «Джеймс Фоли» (по-видимому) обезглавленный на видео, просто не Джеймс Фоли ... ни одно из этих двух обезглавливаний не было убедительным».

Конечно, вместо этого бреда, вы можете прочитать невероятную историю Мартина Чулов о том, как ИГИЛ возник в американской тюрьме в Ираке.

8. Rihanna, Jay Z, Kanye West и Beyoncé являются членами общества иллюминатов

Настоящими иллюминатами в реальном мире было тайное общество, основанное в 1776 году руководителем университета, разочарованным контролем церкви над обучением. Идея заключалась в том, чтобы подражать масонам, но без таких расходов, продвигая программу Просвещения во всех сферах общественной жизни, но общество было разгромлено в 1780-х годах репрессивными мерами правительства. Или не было?

Символом иллюминатов является глаз в пирамиде. Шон Картер, псевдоним Jay-Z, использовал пирамиду в качестве логотипа для своего лейбла Roc-A-Fella Records. Его жена, Бейонсе, складывала руки в форме пирамиды, как Рианна и Канье Уэст. И нужно ли упоминать ребенка, Blue Ivy (Блу Айви)? I.V.Y. (Illuminati’s Very Youngest)? Самая маленькая из Иллюминатов? Да ладно вам, люди!

Полное раскрытие: эта теория была рассказана The Telegraph очень взволнованными подростками, которые были убеждены, что нашли объяснение всей поп-культуре.