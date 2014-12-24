В России сняли сериал про разборки в захваченном "бандеровцами" Крыму (трейлер)

Российский прокремлевский телеканал "НТВ" снял пропагандистский сериал"Русский характер" о разборках между "бандеровцами" и россиянами в Крыму, сообщает ТСН.ua.

Трейлер "зомбирующего" сериала опубликовали в сети. В нем россиянин приезжает в Крым, где убили его родственника и идут кровавые разборки. Виновными в столкновениях на полуострове авторы фильма называют "бандеровцев".

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Также на видео герои ленты заявляют, что Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму.