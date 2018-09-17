Очевидцы о новом инциденте в Солсбери: полиция "накрыла кого-то" одеялом и "запаковала что-то" на улице

Заведение «Prezzo» находится в нескольких минутах ходьбы от ресторана Zizzi, где в начале марта обедали отравившиеся веществом «Новичок» Сергей и Юлия Скрипаль.

Двое посетителей ресторана «Prezzo» в Солсбери, которым стало плохо в воскресенье вечером, не потеряли сознание и им оказывают медицинскую помощь на месте.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя медучреждения.

В то же время свидетели сообщили, что полиция "накрывает кого-то" одеялом.

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Свидетель в соседнем ресторане Cafe Rouge сказал, что видел, как полицейские запаковывали что-то на улице.

16-летний свидетель Сэм Прудфут, сказал, что видел мужчину, полностью одетого в белый костюм с маской на лице, который вышел из машины «скорой» и направлялся к ресторану.

По его словам всем, кто находился в ресторане, сказали остаться в пределах огороженного района.

Заведение «Prezzo» находится в нескольких минутах ходьбы от ресторана Zizzi, где в начале марта обедали отравившиеся веществом «Новичок» Сергей и Юлия Скрипаль.

Как сообщал УНИАН, в один из ресторанов Солсбери вызвали полицию после того, как двум посетителям стало плохо. Заведение было оцеплено полицейскими.