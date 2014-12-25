"Рождество полно слез": Папа Римский помолился за Украину

Папа Римский, обращаясь к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру"), отметил, что нынешнее "Рождество полно слез", которые сейчас льются на Ближнем Востоке, в Африке и в Украине.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

"Иисус, спаситель мира, помилуй всех тех, кто страдает сейчас в Украине, и сделай так, чтобы эта замечательная земля преодолела все невзгоды, преодолела ненависть и насилие", - сказал папа Франциск.

Читайте такжеПапа Римский призвал верующих к нежности и милосердию

Он выразил надежду, что после этого Украина пойдет путем "братства и примирения".

По его словам, нынешнее Рождество полно слез, которые сейчас льются во всем мире, в частности, он упомянул пострадавших от лихорадки Эбола и детей, которые погибли в Пакистане.

Кроме того, он призвал к осуществлению эффективного диалога между израильтянами и палестинцами.