Папа Римский обвинил администрацию Ватикана в жадности и карьеризме

Папа Римский Франциск в ходе ежегодной рождественской встречи подверг жесткой критике администрацию Ватикана.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер, в ходе встречи понтифик обвинил священников, епископов и кардиналов, которые управляют Римской курией (совокупность подчиненных ему учреждений, являющихся центральными органами управления Католической церкви и государства Ватикан) в том, что карьеризм, интриги и жадность заразили их "духовной болезнью Альцгеймера".

Франциск, первый неевропейский Папа за последние 1300 лет, ранее отказался от многих из атрибутов своих полномочий и дал понять, что намерен добиваться сближения руководства Церкви с 1,2 млрд католиков. С этой целью он изложил свои предложения по реформирования Римской курии, которая способствовала отречению от Папского престола Бенедикта XVI в прошлом году. Предыдущее отречение понтифика от Папского престола состоялось еще в в 15-м веке - Папа Георгий XII отрекся от своего сана в 1415 году.

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"Курия должна измениться, улучшиться. Курия, которая не критикует себя, которая не идет в ногу со временем, которая не пытается улучшиться, представляет собой больное тело", - сказал Франциск.

Он перечислил не менее 15 "болезней и искушений", начиная с "духовного Альцгеймера" среди тех, кого очаровали мирские блага и власть, заканчивая "экзистенциальной шизофренией" тех, кто поддался безрадостному, жестокому мышлению.

По словам понтифика, некоторые в Курии ведут себя так, словно они "бессмертны, иммуны или незаменимы", очевидно ссылаясь на ушедших на пенсию кардиналов, которые остаются в Ватикане и продолжают оказывать влияние. При этом он подчеркнул, что слишком многие их них страдают от "соперничества и тщеславия"; высшие саны благоприятствуют своим протеже, а подчиненные лебезят перед начальством для продвижения по карьерной лестнице; другие распускают слухи или неправдивую информацию в СМИ.

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Тем не менее, Франциск закончил свое выступление на мажорной ноте. Прежде, чем пожелать всем счастливого Рождество, он призвал администрацию Ватикана быть более радостной, отметив, что "доза юмора" может сделать много всего хорошего.

Напомним, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран новым Папой Римским 13 марта 2013 года. 19 марта Папа Римский Франциск взошел на престол. Теперь ему предстоит решить множество проблем, среди которых как крупный скандал вокруг священников-педофилов, так и множество других неразрешенных вопросов.