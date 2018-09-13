Гвардейца Путина начали звать на бои подушками и дуэли в MineCraft после угроз Навальному

Россияне активно высмеивают начальника российской нацгвардии после того, как он записал видео, в котором вызвал оппозиционера «на дуэль».

Еще вчера командир национальной гвардии России обещал сделать из главного критика Кремля Алексея Навального «сочную отбивную». А сегодня россияне просто «заспамилы» его странными вызовами «на дуэль».

Как пишет Newsweek, Виктор Золотов некогда был личным охранником Владимира Путина и несколько лет назад возглавил подотчетную только российскому президенту нацгвардию. Он записал видео, на котором объявил, что оппозиционному активисту Навальному нужен «хороший пинок». Ролик появился на официальном канале нацгвардии в YouTube и был реакцией на новые разоблачения коррупционных схем. После появления видео Золотова, которое собрало 2 миллиона просмотров и 140 тысяч «дизлайков», в сети начался флэшмоб #ZolotowChallenge.

«Я вызываю коррумпированного Золотова на дуэль по плаванию», - написал в Facebook российский пловец и бронзовый медалист Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года Виктор Солдатов.

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При этом, спортсмен снял видео о том, как он унизит охранника Путина в бассейне. Соратница Навального Любовь Соболь тоже присоединилась к флэшмобу и вызвала Золотова на соревнования по математике, потому что у него "очевидные проблемы с уравнениями».

«Виктор Золотов, я вызываю тебя на юмористическую дуэль. Тот, кто придумает лучшую шутку о Путине, победит. Обещаю шутить на всю катушку», - написал российский писатель Олег Козиров.

Очень быстро флэшмоб обрел популярность и даже простые россияне нашли, в чем они могли бы бросить вызов главному гвардейцу Путина.

«Золотов, я вызываю тебя на поединок в MineCraft, в битве игрока против игрока», - написал один из пользователей Twitter.

Еще несколько пользователей вызвали Золотова на бой в Heroes Might and Magic.

«Народ, я сегодня не успел позавтракать утром и виню в этом Золотова. Поэтому я вызываю его на бой подушками. Увидимся за подушками, Золотов!», - провозгласил на видео еще один пользователь Twitter.

«Золотов, сегодня мой друг так ржал над твоим обращением к Навальному, что уронил мой телефон. Теперь защитное стекло разбито. Я обвиняю тебя в этом. И поэтому я вызываю тебя на дуэль по замене защитного стекла!» - пожаловался другой пользователь.