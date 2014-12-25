Сегодня католики и протестанты отмечают Рождество Христово (фото)

По преданию, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позже пришли волхвы-мудрецы с востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. По учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

24 декабря в преддверие Рождества Христова католики соблюдают особенно строгий пост, получивший название Сочельник, поскольку в этот день употребляется в пищу сочиво - сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна.

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По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах во всем мире проходят торжественные рождественские богослужения.

Праздник Рождества отмечают 25 декабря не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления - те, кто следует в церковной хронологии по Григорианскому календарю. Так, вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особым торжеством отмечается День Пресвятой Богородицы.

В более 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает.

Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.