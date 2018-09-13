После вторжения на Донбасс, аннексии Крыма и войны в Сирии Путин назвал Россию "миролюбивым государством"

Внешняя политика России "направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", заверяет Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет «агрессивных планов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на полигоне Цугол в Забайкальском крае, где проходят военные учения «Восток-2018».

«Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы» ,- сказал Путин.

По его словам, на учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира. «Но наш долг перед Россией, обращаюсь сейчас к российским военнослужащим, наш долг перед нашей страной, Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется – и поддержать союзников» - добавил он.

Путин заявил, что РФ будет и дальше укреплять вооруженные силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество.

При этом он выразил «особую признательность» военнослужащим Китая и Монголии, участвующим в маневрах. «У нашего боевого братства – давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халхин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору, а сегодня решают общую важную задачу – вместе обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве», - сказал президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября на Дальнем Востоке стартовали крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018». К маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После оккупации Крыма Россия начала военную операцию на востоке Украины и захватила части Донецкой и Луганской областей.