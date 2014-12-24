В Якутии до 2018 года планируют составить электронную родословную всего населения

В Якутии (РФ) в 2015 году начнется составление электронной родословной всего населения республики. Об этом, как сообщается на официальном сайте главы региона, рассказал руководитель общественной организации «НИИ генеалогии и этнологии народов Севера» Константин Аргунов, передает Lenta.ru.

По его словам, для реализации проекта необходимо перевести в электронную форму данные республиканских архивов. Планируется привлечь к этой работе все муниципалитеты Якутии и завершить ее в 2018 году. Технология, которая будет при этом применяться, появилась в результате генеалогического исследования 43 якутских семей.

«Методика позволяет создать родословную до шести поколений, это уже реальность», — заявил Аргунов на научно-практической конференции «Древо предков — поколениям молодых», посвященной проекту.

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По его словам, конечным результатом станет «создание электронного хранилища родословной народа, и будущие поколения получат реальный шанс виртуального бессмертия».

Глава Академии наук Якутии Игорь Колодезников указал, что сбор сведений о наследственности граждан также поможет врачам сохранять их здоровье. «Очень многие болезни можно было бы предупредить и более эффективно лечить, зная те или иные особенности генетической истории индивида», — считает Колодезников.

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По словам Аргунова, работа по созданию электронных архивов уже началась. «Мы начали создавать такие архивы в районах Якутии и намерены добиться того, чтобы они были в каждом поселении», — рассказал организатор проекта.