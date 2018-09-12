Business Insider: «Аль-Каиде» удалось годами воевать с США благодаря способности заключать союзы

Это подрывало все жесткие антитеррористические усилия американской армии.

17 лет назад террористы «Аль-Каиды» устроили самый сокрушительный теракт за всю историю. Реакция армии США тоже была беспрецедентной.

Треть лидеров террористической организации были убиты или схвачены в первый же год. «Аль-Каида» потеряла безопасную гавань в Афганистане, а заодно всю свою инфраструктуру в стране. Ее предводители, которым удалось уцелеть, были вынуждены бежать и скрываться. И все равно США понадобилось целых 10 лет, чтобы убить основателя террористической группы Усаму бин Ладена.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что с 2014 года «Аль-Каида» потеряла статус самой грозной группировки мира. Ее затмил ее союзник из Ирака, который теперь называет себя «Исламским государством».

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Иными словами, «Аль-Каида» не должна была продержаться целых 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Но ей все же это удалось. Почему? Издание пишет, что успех организации кроется в ее неординарной способности заключать союзы и поддерживать их достаточно долго вопреки давлению.

Чрезвычайно важно понимать суть таких связей, потому что, создав альянсы, террористы становятся более опасными, могут продержаться дольше и проявляют больший интерес к оружию массового уничтожения. Хотя террористическое партнерство влечет за собой массу проблем, а расторжение всех связей «Аль-Каиды» было целью США более чем десять лет, факт в том, что все эти антитеррористические меры провалились.

Именно союзники помогли «Аль-Каиде» выжить сразу же после терактов 11 сентября 2001 года. Афганский «Талибан» выступил на стороне группировки, отказавшись выдать Бин Ладена. Из-за этого США пошли на военное вторжение в центральноазиатскую страну. Однако, после бегства в Пакистан «Аль-Каида» смогла обратиться в своим местным союзникав, чтобы спрятать лидеров и оперативников. Потом ее боевики решили наказать пакистанское правительство за капитуляцию перед Вашингтоном, который требовал начать преследование членов террористической организации.

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Именно заключение союзов с другими группами боевиков позволило «Аль-Каиде» продолжить террор. В октябре 2002 года, например, связанная с ней террористическая группа в Южной Азии под названием «Джема-Исламия» жестоко отпраздновала годовщину 11 сентября, взорвав бар и ночной клуб на Бали, убив более 200 человек.

Поглощая другие группы боевиков, «Аль-Каида» смогла выжить. Получив престиж после масштабной атаки 11 сентября, она смогла убедить другие подобные себе группы присягнуть на верность Бен Ладену и переименоваться на «Аль-Каида». Один из первых таких союзов был заключен в Ираке в 2004 году с иорданским джихадистом Абу Мусабом аль-Заркави. Используя свой авторитет, полученный благодаря роли в боях на иракской территории, Заркави помог «Аль-Каиде» создать крупный филиал под названием «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Позже похожим образом организация смогла расшириться на Йемен и Саудовскую Аравию. Все эти союзы помогли ей охватить весь Ближний Восток и проецировать силу вопреки войне с терроризмом, которую объявили США.